Oskarżał Tomasza Komendę, teraz sam ma usłyszeć zarzut. Uchylili immunitet prokuratorowi

Wrocławski prokurator Tomasz F., który przed laty niesłusznie oskarżał Tomasza Komendę, w ubiegłym roku został przyłapany na prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet i otworzyła drogę do przedstawienia zarzutu.

Tomasz F., prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu został zatrzymany przez patrol drogowy policji do rutynowej kontroli w połowie października 2019 roku. Badanie wykazało, że miał on 0,59 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.