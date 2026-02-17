Rowerzysta potrącony przez tramwaj. Utrudnienia w centrum miasta

Tramwaj potrącił rowerzystę we Wrocławiu Źródło: TVN24

Do potrącenia rowerzysty doszło we wtorek, 17 lutego około 16.37 we Wrocławiu.

- Tramwaj linii 18, który jechał ulicą Kazimierza Wielkiego w stronę Placu Dominikańskiego, potrącił rowerzystę. Nasz dyspozytor wysłał na miejsce dźwig, straż pożarną oraz karetkę. Jeszcze przed przyjazdem pogotowia udało się tego rowerzystę wyciągnąć, została mu udzielona pomoc medyczna - przekazał tvn24.pl Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.

Na miejscu trwa akcja służb, tworzy się kolejka tramwajów. Według MPK, utrudnienia mogą potrwać około godziny.

