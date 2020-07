"Przywiązywały do łóżeczek, zastraszały i zmuszały do spania". Opiekunki ze żłobka prawomocnie skazane

Dwie opiekunki punktu żłobkowego we Wrocławiu, oskarżone o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi, usłyszały prawomocne wyroki. Sąd II instancji utrzymał kary dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Jak ustalono kobiety między innymi siłą zmuszały swoich małych podopiecznych do jedzenia, zastraszały dzieci i przywiązywały je do łóżeczek.

Punkt zamknięty

Wydarzenia opisane w akcie oskarżenia miały miejsce od września do października 2012 roku w punkcie żłobkowo-przedszkolnym przy ul. Lipowej we Wrocławiu. Według prokuratury dwie opiekunki miały psychicznie i fizycznie znęcać się nad 24 dziećmi oddanymi do placówki pod opiekę. Znęcanie się polegało na zmuszaniu dzieci do spania poprzez krępowanie ich becikami i przywiązywanie do łóżeczek, zmuszanie siłą do jedzenia i zastraszanie krzykiem - wynika z aktu oskarżenia.