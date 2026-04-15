Wrocław

Zablokowali konwój, ukradli pieniądze. Trwają poszukiwania

Róg Pereca i Lwowskiej we Wrocławiu
Wrocław
Źródło: Google Earth
We Wrocławiu trwają poszukiwania osób, które okradły konwój wiozący gotówkę z kantoru do banku. Nie wiadomo, ile pieniędzy padło łupem rabusiów.

Jak przekazała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zdarzenia doszło w środę około południa w rejonie skrzyżowania ulic Pereca i Lwowskiej.

- Konwój transportujący pieniądze z kantoru do banku został zablokowany przez inny pojazd. Sprawcy doprowadzili do kolizji, uniemożliwiając kierowcy ucieczkę. Wyjęli pieniądze z auta i uciekli pieszo – przekazała policjantka.

Sprawców było dwóch, nie wiadomo na razie, ile pieniędzy ukradli. Trwają poszukiwania.

pc

TVN24 HD

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
