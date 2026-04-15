Zablokowali konwój, ukradli pieniądze. Trwają poszukiwania
Jak przekazała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zdarzenia doszło w środę około południa w rejonie skrzyżowania ulic Pereca i Lwowskiej.
- Konwój transportujący pieniądze z kantoru do banku został zablokowany przez inny pojazd. Sprawcy doprowadzili do kolizji, uniemożliwiając kierowcy ucieczkę. Wyjęli pieniądze z auta i uciekli pieszo – przekazała policjantka.
Sprawców było dwóch, nie wiadomo na razie, ile pieniędzy ukradli. Trwają poszukiwania.
