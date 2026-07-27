Poprosiła o szklankę wody, zniknęła z pieniędzmi
"Do drzwi jednej z mieszkanek Szklarskiej Poręby w powiecie karkonoskim zapukała kobieta i poprosiła o szklankę wody. Wykorzystując chwilę jej nieuwagi, ukradła pieniądze" - informuje policja w Jeleniej Górze.
Do kolejnej kradzieży doszło w innym miejscu na terenie Kamiennej Góry. Kobieta wykorzystała to, że drzwi nie były zamknięte. Weszła do domu, zabrała pieniądze, portfel, kartę płatniczą oraz złotą biżuterię.
W sumie wartość skradzionych przedmiotów wynosiła około 10 tysięcy złotych.
Policjanci ustalili, że za kradzieże, do których doszło w czerwcu i lipcu, odpowiada 39-latka. Została zatrzymana w Kamiennej Górze. Usłyszała zarzuty dotyczące kradzieże. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl