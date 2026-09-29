Wrocław Pobił mężczyznę w ogródku na wrocławskim Rynku. Jest akt oskarżenia Oprac. Svitlana Kucherenko |

Przymusiński: dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 474747623

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W poniedziałek prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bułgarii Rosenowi H, podejrzanemu o rozbój, do którego doszło 18 lipca na wrocławskim rynku.

"W toku śledztwa ustalono, że oskarżony zaatakował przypadkowego mężczyznę w jednym z ogródków restauracyjnych na wrocławskim rynku, a następnie stosując przemoc w postaci między innymi uderzania pięścią w twarz, zabrał mu portfel z dokumentami, kartą bankomatową i niewielką ilością pieniędzy" - poinformował Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Oskarżony pozostaje w areszcie

Mężczyzna został zatrzymany krótko po zdarzeniu. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Podejrzany pozostaje za kratami do dziś.

Śledczy podkreślają, że oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Z tego powodu odpowie w warunkach tzw. multirecydywy, czyli wielokrotnego powrotu do przestępczości.

Za rozbój popełniony w takich okolicznościach grozi kara od 3 do 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.