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Wrocław

Pobił mężczyznę w ogródku na wrocławskim Rynku. Jest akt oskarżenia

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Wrocławski rynek
Przymusiński: dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: 474747623
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Obywatel Bułgarii odpowie przed sądem za rozbój, do którego doszło w lipcu na wrocławskim Rynku. Według śledczych napastnik zaatakował przypadkowego mężczyznę w ogródku restauracyjnym, pobił go i ukradł portfel z dokumentami oraz pieniędzmi.

W poniedziałek prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bułgarii Rosenowi H, podejrzanemu o rozbój, do którego doszło 18 lipca na wrocławskim rynku.

"W toku śledztwa ustalono, że oskarżony zaatakował przypadkowego mężczyznę w jednym z ogródków restauracyjnych na wrocławskim rynku, a następnie stosując przemoc w postaci między innymi uderzania pięścią w twarz, zabrał mu portfel z dokumentami, kartą bankomatową i niewielką ilością pieniędzy" - poinformował Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Oskarżony pozostaje w areszcie

Mężczyzna został zatrzymany krótko po zdarzeniu. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Podejrzany pozostaje za kratami do dziś.

Śledczy podkreślają, że oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Z tego powodu odpowie w warunkach tzw. multirecydywy, czyli wielokrotnego powrotu do przestępczości.

Za rozbój popełniony w takich okolicznościach grozi kara od 3 do 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wrocław
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