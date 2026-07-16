Wrocław Dywersja na rzecz obcego wywiadu. 45 zarzutów dla 18-letniego Ukraińca Oprac. Martyna Sokołowska |

Tusk o zatrzymaniu 17-letniego Ukraińca. "Nie ma lepszego prezentu dla Rosjan" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X.com/@JacekDobrzynski

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18-letni dziś mężczyzna został zatrzymany przez ABW 12 sierpnia 2025 roku. Według śledczych z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, Illia K. działał na zlecenie obcego wywiadu od listopada 2024 roku do sierpnia 2025 roku.

Malował napisy i symbole gloryfikujące UPA

Obywatel Ukrainy, zdaniem prokuratury, malował na elewacjach budynków oraz na pomnikach napisy i symbole gloryfikujące Ukraińską Armię Powstańczą. "Takie napisy zostały umieszczone między innymi na Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego, pomniku 'Rzeź Wołyńska' w Domostawie, pomniku upamiętniającym ludność polską zamordowaną przez OUN i UPA we Wrocławiu, a także na budynkach Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu" - podał w czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

"Działania oskarżonego i jego zleceniodawców, realizowane na rzecz obcego wywiadu, miały na celu nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, pogłębianie antagonizmów między Polakami a Ukraińcami, wywoływanie niepokoju społecznego oraz tworzenie poczucia bezradności organów państwa" - wskazał w komunikacie prokurator Nowak.

17-letni Ukrainiec miał przeprowadzać na terenie Polski działania dywersyjne Źródło zdjęcia: X.com/@JacekDobrzynski

45 przestępstw

Łącznie K. miał popełnić 45 takich przestępstw. Ponadto prokuratura oskarżyła go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie na rzecz obcego wywiadu działalności dywersyjnej i sabotażowej. Mężczyzna jest również oskarżony o przygotowywanie dywersji z wykorzystaniem drona podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w 2025 roku.

Według prokuratury, K. początkowo przyznawał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Później jednak zmienił stanowisko, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Płacili mu w kryptowalutach

Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna działał z pobudek finansowych, a nie ideologicznych. Za wykonywanie zleceń otrzymywał wynagrodzenie, w tym w kryptowalutach.

Oskarżonemu grozi dożywocie. Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Prokurator Nowak poinformował, że materiały dotyczące pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej zostały wyłączone do odrębnego postępowania, które jest nadal prowadzone.