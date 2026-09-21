Łódź Chciała zabić nowo narodzoną córkę. Jest wyrok Oprac. Rafał Molenda |

Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Odczytał go sędzia Marek Raszewski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sąd uznał, że oskarżona jest winna. Kobieta po urodzeniu dziewczynki włożyła ją do foliowej reklamówki. Torbę zawiązała i zostawiła w pustostanie przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

- Zgon dziecka nie nastąpił z uwagi na udzielenie mu pomocy medycznej. Sąd uznał oskarżoną za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 13 lat pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 17 kwietnia 2025 roku - powiedział sędzia Marek Raszewski z Sądu Okręgowego w Łodzi.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia córki. Zwrócił uwagę między innymi na to, że przez całą ciążę ukrywała swój stan przed otoczeniem i nie przygotowywała się do narodzin dziecka.

Dramat rozegrał się 15 kwietnia 2025 roku

Według ustaleń śledczych kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałutach. Następnie umieściła noworodka w foliowej torbie zawiązanej na supeł i pozostawiła go bez pomocy. Życie dziewczynki uratował przypadkowy przechodzień. Mężczyzna usłyszał płacz dziecka dochodzący z opuszczonego budynku i zaalarmował służby. Noworodek trafił do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze stwierdzili między innymi głębokie wychłodzenie organizmu, jednak ostatecznie udało się uratować życie dziecka. Po opuszczeniu szpitala dziewczynka została objęta opieką ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli, gdzie zapewniono jej bezpieczeństwo i anonimowość.

Prokuratura domagała się dla oskarżonej kary 25 lat więzienia. Po ogłoszeniu wyroku przedstawiciel śledczych nie krył rozczarowania.

- Wyrok jest stosunkowo niski - ocenił Radosław Jaskulski z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Obrona podkreślała natomiast, że kobieta przyznała się do winy, przeprosiła za swoje zachowanie i wyraziła skruchę.

Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno prokuratura, jak i obrona mogą złożyć apelację.