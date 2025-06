Nastolatka "dla zabawy wrzucona do stawu". Akcja ratowników

Wrocław Źródło: Google Earth

We wtorek o godzinie 17:25 ratownicy WOPR otrzymali wezwanie ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Z zawiadomienia wynikało, że w stawie przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu tonie osoba.

"Po przyjeździe okazało się, że osoba nieletnia (...) została dla zabawy wrzucona do stawu przez znajomych, w wyniku czego podtopiła się" - poinformowali ratownicy z Dolnośląskiego WOPR w mediach społecznościowych.

Akcja ratunkowa WOPR we Wrocławiu Źródło: Oliwer/ Kontakt24

- Zgłoszenie do osoby tonącej w stawie przy ul. Królewieckiej otrzymaliśmy o godzinie o godzinie 17:25. Na miejsce zadysponowano zespół dyżurnych ratowników. Nastolatka podtopiła się i utraciła świadomość - poinformował Oliwer Szymański z Dolnośląskiego WOPR.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, poinformowała, że podtopiła się 15-letnia dziewczyna, a na brzeg wyciągnęli ją znajomi.

Pierwszej pomocy udzieliła jedna z kobiet, która była świadkiem zdarzenia, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową.

Nieprzytomna nastolatka została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Poszkodowaną zabrała karetka.

Nastolatka topiła się w stawie we Wrocławiu Źródło: Dolnośląskie WOPR

