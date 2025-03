Napaść seksualna na 14-latkę. Policja szuka sprawców

Przestępstwo na tle seksualnym wobec 14-latki Źródło: TVN24

We Wrocławiu doszło do napadu na tle seksualnym na 14-letnią dziewczynkę. Policję zawiadomili rodzice nieletniej. Sprawca lub sprawcy są poszukiwani.

Do brutalnej napaści doszło w czwartek, 27 marca, w okolicach ulicy Kościuszki we Wrocławiu.

- We Wrocławiu doszło do przestępstwa na tle seksualnym wobec 14-letniej dziewczynki. Sprawca działał z dużą brutalnością. Mamy pewne typowania osób, które mogą być potencjalnymi sprawcami tego czynu. Nie mogę mówić, ile dokładnie osób. Na pewno nie było tak zwanego gwałtu, to była inna czynność seksualna - przekazał nam komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek po południu od rodziców dziewczynki, którzy pojawili się w komisariacie Wrocław-Rakowiec. Rodzinie dziewczynki zaproponowano pomoc psychologiczną.

Policja prosi o pomoc

Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia. Proszone są o kontakt pod numerem 112 albo z policjantami z komisariatem na Rakowcu.