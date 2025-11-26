Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Zastrzelił dwóch policjantów, był niepoczytalny

Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Źródło: TVN24
Nikt nie zauważył, że ma przy sobie broń, strzelił w nieoznakowanym radiowozie do dwóch policjantów. Wrocławski sąd orzekł w środę, że Maksymilian F. w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny i umorzył postępowanie. Trafi on do zamkniętego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Rozprawa, na której rozpatrywany był wniosek prokuratury o umorzenie postępowania i skierowanie Maksymiliana F. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, toczyła się z wyłączeniem jawności.

W środę sąd przesłuchał biegłych. Orzekli oni, że mężczyzna podejrzany o zabójstwo dwóch policjantów we Wrocławiu w grudniu 2023 r. był w chwili popełnienia zbrodni niepoczytalny. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i umorzył postępowanie. Zdecydował, że mężczyzna zostanie skierowany do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak doszło do wypadku, po którym zmarł porwany mężczyzna. Nagranie

Tak doszło do wypadku, po którym zmarł porwany mężczyzna. Nagranie

Zwykle udawało mu się zbiec, tym razem wpadł

Zwykle udawało mu się zbiec, tym razem wpadł

Lubuskie

"Zdolność pokierowania swoim postępowaniem była zniesiona"

Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa prowadził Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Śledczy po zapoznaniu się z opinią zespołu biegłych z Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a wcześniej z opinią biegłych ze Szpitala Psychiatrycznego przy Areszcie Śledczym w Szczecinie, skierowali do sądu wniosek o umorzenie postępowania w sprawie Maksymiliana F. "Z opinii zespołu biegłych jednoznacznie wynika, że w czasie zarzucanych mu czynów z powodu objawów głęboko zaburzonej osobowości zdolność pokierowania swoim postępowaniem przez Maksymiliana F. była wówczas zniesiona" - poinformowała wcześniej prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Źródło: TVN24

Wszyscy powołani przez prokuraturę biegli stwierdzili, że mężczyzna wymaga umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym o maksymalnym stopniu zabezpieczenia. I o taki środek zabezpieczający śledczy wystąpili do wrocławskiego sądu. Prokuratura powołuje się na art. 31 par. 1 Kodeksu karnego. Mówi on, że osoba, która z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może rozpoznać znaczenia swojego czynu w czasie jego popełnienia nie popełnia przestępstwa.

Oddał dwa strzały do policjantów i uciekł

Do zdarzenia we Wrocławiu doszło 1 grudnia 2023 r. Ofiarami byli dwaj funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Zostali postrzeleni przez Maksymiliana F. w momencie przewożenia go nieoznakowanym radiowozem do zakładu karnego. Miał tam odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Jak relacjonują śledczy, Maksymilian F. w trakcie zatrzymania miał przewieszoną przez ramię kaburę, a w niej rewolwer na kapiszony. Była to broń czarnoprochowa. Policjanci jej jednak nie zauważyli. Wykorzystując to, oddał dwa strzały do siedzących z przodu funkcjonariuszy i uciekł z miejsca. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach z bronią w ręku. Obaj postrzeleni policjanci zmarli kilka dni później.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
W internecie chwalił zabójstwo policjantów. Stanie przed sądem
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Zastrzelił dwóch policjantów. Ruszył proces tych, którzy nie zabrali mu broni
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Zastrzelił dwóch policjantów. Trafi do szpitala psychiatrycznego

Jest jeszcze jeden proces

W sprawie wydarzeń z grudnia 2023 r. toczy się jeszcze jeden proces. Przed oleśnickim sądem rozpatrywana jest sprawa trzech byłych policjantów, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków w związku z zabójstwem funkcjonariuszy. Okazało się, że zatrzymany Maksymilian F. przez cały pobyt w komisariacie miał przy sobie broń czarnoprochową – rewolwer mierzący ponad 30 cm. Oskarżonym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Podwójny sukces reprezentacji Polski w curlingu
EUROSPORT
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
METEO
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg za skradzionym autem. Uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
WARSZAWA
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
BIZNES
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób
Świat
Donald Trump
Trump nazwał dziennikarkę "brzydką"
Świat
imageTitle
FBI prosi o pomoc. 15 milionów nagrody za informację o olimpijczyku
EUROSPORT
Donald Trump, Dan Driscoll i Pete Hegseth
To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów
Świat
Tragiczny pożar w Krosnej
Trzej mężczyźni opuścili płonący dom, kobieta zginęła. Jest śledztwo
Kraków
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
METEO
Krzysztof Kwiatkowski
Kwiatkowski zawieszony w klubie KO. "Na własną prośbę"
Polska
imageTitle
Polska kobiecym boksem stoi. Biało-Czerwone z workiem medali
EUROSPORT
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Zginął w bramie od ciosów nożem. Biegły: ciężko jest mówić o szansach na przeżycie
Alicja Glinianowicz
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
BIZNES
Stoch po prologu w Vikersund
Stoch: nie będę się nad sobą pastwił
EUROSPORT
Waldemar Buda podczas "Igrzysk Wolności"
Wniosek o zawieszenie Budy? Rzecznik PiS komentuje 
Polska
Wilno
Samolot LOT ześlizgnął się z pasa. Jest nagranie
Świat
Szymon Hołownia w Etiopii
Tyle kosztowała wizyta Hołowni w Etiopii. Mamy odpowiedź z Sejmu
Polska
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
METEO
Moskwa, Rosja
Wybierają wakacje w Rosji. Znaczny wzrost rezerwacji 
Świat
imageTitle
Wybrany stadion na mecz z Albanią w barażach do mundialu
EUROSPORT
Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy
Trójmiasto
Gabinet Owalny - wizyta prezydenta Ukrainy, sierpień 2025
Plan Amerykanów. Na to "nie powinniśmy się zgodzić"
Świat
kobieta komputer menopauza
Pierwszy taki dokument w Polsce. "Przyszliśmy z gotowym rozwiązaniem"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na budowie. Karetki zabrały trzy osoby
WARSZAWA
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
BIZNES
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Polska
imageTitle
Wpadka Krafta, zwycięstwo Laniszka. Polacy po staremu
EUROSPORT
imageTitle
Zaskakujące wyniki środowego konkursu na dużej skoczni w Falun
EUROSPORT
imageTitle
Jest nowy lider. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica