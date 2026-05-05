Wrocław

Koniec pracy operacyjnej naczelnika policji. Ryszard J. z zarzutami

KWP Wrocław
Zarzuty dla naczelnika policji we Wrocławiu
Źródło: TVN24
Ryszard J., naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej dolnośląskiej policji, po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień i naruszania praw pracowniczych - został zawieszony, a następnie przeniesiony do innej jednostki. Jak poinformowała sekcja prasowa, "będzie realizował zadania w pionie logistyki, niezwiązane z działaniami operacyjnymi i bez podległych mu funkcjonariuszy".

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu po postawieniu zarzutów przez Prokuraturę Rejonową w Nysie wobec naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej tamtejszej policji, podjął decyzje kadrowe wobec funkcjonariusza. Początkowo Ryszard J. został zawieszony w czynnościach służbowych do 10 kwietnia.

"Po zakończeniu okresu zawieszenia, komendant korzystając z przysługujących mu uprawnień podjął kolejną decyzję w sprawie funkcjonariusza i przeniósł go do swojej dyspozycji, a następnie delegował do pełnienia służby w innej komórce organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu" - przekazała sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Do czasu zakończenia postępowania i ewentualnych rozstrzygnięć sądowych Ryszard J. nie wykonuje zadań o charakterze operacyjnym.

Jak zaznacza dolnośląska policja w odpowiedzi na nasze zapytania,"będzie on realizował zadania w pionie logistyki, które nie mają związku z działaniami o charakterze operacyjnym i nie będą mu podlegać służbowo inni funkcjonariusze oraz pracownicy".

Svitlana Kucherenko, Filip Czekała

Zarzuty dla Ryszarda J., naczelnika KWP we Wrocławiu

Sprawa dotyczy Ryszarda J., naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu. Prokuratura Rejonowa w Nysie postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień oraz uporczywego i złośliwego naruszania praw pracowniczych ośmiu podwładnych.

- Ryszard J. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień oraz uporczywego i złośliwego naruszania praw pracowniczych ośmiu swoich podwładnych poprzez krytykowanie realizowanych obowiązków służbowych, przydzielanie zadań nieadekwatnych do posiadanych kompetencji, poniżanie przed zespołem wydziału poszczególnych osób, różnicowaniem tych osób, a także zwracaniem się w sposób agresywny, obraźliwy do poszczególnych pracowników, co ostatecznie spowodowało u tych osób szereg przypadłości natury psychicznej i psychosomatycznej - informował prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Policjantka o poniżaniu i dyskryminowaniu przez naczelnika
Źródło: TVN24

Do zarzucanych zachowań miało dochodzić w latach 2014-2024, kiedy Ryszard J. pełnił funkcje kierownicze w Wydziale Techniki Operacyjnej - najpierw jako kierownik zespołu, następnie zastępca naczelnika, a później naczelnik wydziału.

Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Svitlana Kucherenko
