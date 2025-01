Ekipa TVN24 pomogła zatrzymać pijanego kierowcę. "Nie było innego wyjścia"

- Od razu zwróciliśmy uwagę na ten samochód. Kierowca zachowywał się chaotycznie, podejmował dziwne decyzje, cały czas jechał z włączonym migaczem. W takiej sytuacji nie było innego wyjścia - relacje musiały poczekać, a my z operatorem Danielem zdecydowaliśmy zrobić wszystko, żeby ten kierowca nie miał szans zrobić komuś krzywdy - opowiada Paweł Popkowski. Dziennikarz wybrał numer alarmowy i poinformował, że kierowca osobowego busa najpewniej jest pijany.

- Nie mieliśmy co do tego wątpliwości. Na światłach spojrzałem na kierowcę, wydawał się ospały, nieobecny - mówi reporter TVN24.

Ponad dwa promile

Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia. Od marca ubiegłego roku obowiązują przepisy wprowadzające obligatoryjną konfiskatę pojazdów lub ich równowartości za jazdę pod wpływem alkoholu. Orzeczenie przepadku jest stosowane w sytuacji, gdy stężenie alkoholu u sprawcy wyniesie co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm sześc. w wydychanym powietrzu.