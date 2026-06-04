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Wrocław

Pijani turyści pływali w Odrze. Postawili służby na nogi

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W akcji wzięło udział Dolnośląskie WOPR
Interwencja nad Odrą we Wrocławiu. Turyści pływali w rzece
Źródło wideo: Dolnośląskie WOPR
Źródło zdj. gł.: Dolnośląskie WOPR
Służby interweniowały po zgłoszeniu o grupie osób pływających w Odrze w rejonie Mostu Piaskowego we Wrocławiu. Na miejsce skierowano ratowników, straż pożarną, ratowników i policję.

Zgłoszenie o grupie osób pływających w Odrze w rejonie Mostu Piaskowego we Wrocławiu wpłynęło o godzinie 6.21 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak przekazała Wodna Służba Ratownicza, jej ratownicy dotarli na miejsce jako pierwsi, już kilka minut po otrzymaniu informacji.

Ratownicy otrzymali zgłoszenie o grupie osób pływających w Odrze
Ratownicy otrzymali zgłoszenie o grupie osób pływających w Odrze
Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR

Po zlokalizowaniu uczestników zdarzenia okazało się, że osoby te zdążyły już wyjść na brzeg. Według ratowników była to grupa młodych turystów z Hiszpanii, którzy wcześniej spożywali alkohol.

Wkrótce na miejsce dotarły kolejne służby, w tym straż pożarna, WOPR oraz policja. Dalsze czynności wobec uczestników zdarzenia przejęli funkcjonariusze. Jak przekazał nam rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak skończyło się jedynie na pouczeniu mężczyzn.

Skończyło się na pouczeniu przez policję
Skończyło się na pouczeniu przez policję
Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR
Niebezpieczna kąpiel w Motławie. Mogła skończyć się tragicznie
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Niebezpieczna kąpiel w Motławie. Mogła skończyć się tragicznie

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Mogło skończyć się tragicznie

Ratownicy przypominają, że kąpiel w rzece, szczególnie po spożyciu alkoholu, może być niebezpieczna i apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

- Każde wejście do Odry jest niebezpieczne, głębokości kilku metrów, pionowe ściany brzegów uniemożliwiające wyjście na brzeg, silny prąd, a głównie zakaz kąpieli i pływania na szlaku żeglownym, który może skutkować nałożeniem mandatu, ale może także wejście do wody skończyć się tragedią - wyjaśnia Dolnośląskie WOPR.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WrocławPolicjaWOPR
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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