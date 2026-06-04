Wrocław Pijani turyści pływali w Odrze. Postawili służby na nogi Oprac. Natalia Grzybowska |

Interwencja nad Odrą we Wrocławiu. Turyści pływali w rzece Źródło wideo: Dolnośląskie WOPR Źródło zdj. gł.: Dolnośląskie WOPR

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Zgłoszenie o grupie osób pływających w Odrze w rejonie Mostu Piaskowego we Wrocławiu wpłynęło o godzinie 6.21 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak przekazała Wodna Służba Ratownicza, jej ratownicy dotarli na miejsce jako pierwsi, już kilka minut po otrzymaniu informacji.

Ratownicy otrzymali zgłoszenie o grupie osób pływających w Odrze Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR

Po zlokalizowaniu uczestników zdarzenia okazało się, że osoby te zdążyły już wyjść na brzeg. Według ratowników była to grupa młodych turystów z Hiszpanii, którzy wcześniej spożywali alkohol.

Wkrótce na miejsce dotarły kolejne służby, w tym straż pożarna, WOPR oraz policja. Dalsze czynności wobec uczestników zdarzenia przejęli funkcjonariusze. Jak przekazał nam rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak skończyło się jedynie na pouczeniu mężczyzn.

Skończyło się na pouczeniu przez policję Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR

Mogło skończyć się tragicznie

Ratownicy przypominają, że kąpiel w rzece, szczególnie po spożyciu alkoholu, może być niebezpieczna i apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

- Każde wejście do Odry jest niebezpieczne, głębokości kilku metrów, pionowe ściany brzegów uniemożliwiające wyjście na brzeg, silny prąd, a głównie zakaz kąpieli i pływania na szlaku żeglownym, który może skutkować nałożeniem mandatu, ale może także wejście do wody skończyć się tragedią - wyjaśnia Dolnośląskie WOPR.

Źródło: Google Maps

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