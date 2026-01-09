Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć zaniedbanych psów we wrocławskiej kamienicy
Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu
Wrocławscy policjanci zatrzymali w Poznaniu dwóch mężczyzn podejrzewanych o znęcanie się nad zwierzętami. Kilka dni temu w jednym z mieszkań we Wrocławiu funkcjonariusze znaleźli dziewięć wychudzonych i pogryzionych psów przebywających w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta trafiły pod opiekę schroniska, gdzie rozpoczęto ich leczenie i zapewniono specjalistyczną opiekę.

- Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu na Rakowcu zatrzymali na terenie Poznania dwóch mężczyzn podejrzewanych o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyźni nie usłyszeli jeszcze zarzutów - przekazał tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Kilka dni temu w jednej z kamienic we Wrocławiu policjanci znaleźli w zamkniętym mieszkaniu dziewięć wychudzonych i pogryzionych psów. Zwierzęta przebywały w koszmarnych warunkach.

Zwierzęta były wychudzone
Zwierzęta były wychudzone
Źródło: KMP Wrocław

Zwierzęta trafiły pod opiekę TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

"Lekarz przebadał stado i podjął konieczne leczenie. Stan zwierząt jest stabilny, choć wymagają specjalnej uwagi, którą im poświęcimy. Jeden psiak, w najgorszym stanie, został w naszej izolatce. Pozostałe są bezpieczne w kwarantannie, skąd będą kontynuować podania leków" - informuje TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela

W mieszkaniu znajdowały się również zwłoki psów.

"W mieszkaniu były również zwłoki zwierząt w stanie zaawansowanego rozkładu, zamknięte w workach w szafie, co najmniej 4 ciała. Dodatkowo znaleziono narzędzia - siekierę i piłę, którą zabezpieczyli technicy. Zwierzęta przekazaliśmy na sekcję" - opisuje schronisko.

Sprawą zajmuje się Komenda Policji Rakowiec pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Wschód. Zgodnie z aktualnymi przepisami znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w przypadku szczególnego okrucieństwa - nawet do pięciu lat. 

Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć zaniedbanych psów
Źródło: KMP Wrocław
OGLĄDAJ: Po spotkaniu z prezydentem. Premier: coś ze świątecznego nastroju pozostało, była bardzo dobra atmosfera
0901_tusk_konfa

Po spotkaniu z prezydentem. Premier: coś ze świątecznego nastroju pozostało, była bardzo dobra atmosfera
NA ŻYWO

0901_tusk_konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

Udostępnij:
TAGI:
Wrocławzwierzęta
Czytaj także:
Mężczyźni włamywali się do plebanii
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Spotkanie Tuska i Nawrockiego "przebiegło w konstruktywnej atmosferze"
Grenlandia
Dlaczego Grenlandia tak "kusi Trumpa"?
Świat
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata
Świat
grypa
Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok
Zdrowie
Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi
Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera
Poznań
imageTitle
Nie będzie szybkiego debiutu Polaka w Porto. Brakuje ważnej zgody
EUROSPORT
Księżna Kate film
Księżna Kate uczciła swoje urodziny w niezwykły sposób
Świat
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
METEO
Góra śmieci zawaliła się na wysypisku na Filipinach
Góra śmieci runęła na budynki. Ofiary śmiertelne, dziesiątki zaginionych
Świat
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Pijana matka urodziła pijane dziecko
Lublin
imageTitle
Rzucił się na kontuzjowanego rywala. "Haniebne" zachowanie w hicie Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Majchrzak błyszczał i zgasł. Były lider jednak za mocny
EUROSPORT
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
WARSZAWA
Sylwester Suszek z Marianem W.
Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
Michał Fuja
Pobicie w windzie w Żorach
Od zahaczenia ramieniem w windzie do pobicia. Policja pokazuje nagranie
Katowice
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Nielegalna wycinka kilkuset drzew na obszarze Natura 2000
Nielegalna wycinka kilkuset drzew. Jest śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Karol Nawrocki
Kolejne weta prezydenta
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica