Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Dziewięć zaniedbanych psów we wrocławskiej kamienicy Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

- Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu na Rakowcu zatrzymali na terenie Poznania dwóch mężczyzn podejrzewanych o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyźni nie usłyszeli jeszcze zarzutów - przekazał tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Kilka dni temu w jednej z kamienic we Wrocławiu policjanci znaleźli w zamkniętym mieszkaniu dziewięć wychudzonych i pogryzionych psów. Zwierzęta przebywały w koszmarnych warunkach.

Zwierzęta były wychudzone Źródło: KMP Wrocław

Zwierzęta trafiły pod opiekę TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

"Lekarz przebadał stado i podjął konieczne leczenie. Stan zwierząt jest stabilny, choć wymagają specjalnej uwagi, którą im poświęcimy. Jeden psiak, w najgorszym stanie, został w naszej izolatce. Pozostałe są bezpieczne w kwarantannie, skąd będą kontynuować podania leków" - informuje TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

W mieszkaniu znajdowały się również zwłoki psów.

"W mieszkaniu były również zwłoki zwierząt w stanie zaawansowanego rozkładu, zamknięte w workach w szafie, co najmniej 4 ciała. Dodatkowo znaleziono narzędzia - siekierę i piłę, którą zabezpieczyli technicy. Zwierzęta przekazaliśmy na sekcję" - opisuje schronisko.

Sprawą zajmuje się Komenda Policji Rakowiec pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Wschód. Zgodnie z aktualnymi przepisami znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w przypadku szczególnego okrucieństwa - nawet do pięciu lat.

Dziewięć zaniedbanych psów Źródło: KMP Wrocław

