Cywilny pracownik wojska zatrzymany w sprawie korupcji

Na portalu X Żandarmerii Wojskowej poinformowano, że we wtorek żołnierze z Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali pracownika wojska z 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, podejrzewanego o czyn z art. 228 kk.

Dotyczy on przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej (lub jej obietnicy) w związku z pełnioną funkcją publiczną, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Trwa śledztwo

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Karolina Stocka-Mycek potwierdziła, że śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna.

- Trwają czynności śledcze z zatrzymanym cywilnym pracownikiem wojska, dlatego na tym etapie nie można podać żadnych szczegółów sprawy – powiedziała rzecznik.

