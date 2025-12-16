Ciało mężczyzny dryfowało w Odrze

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

We wtorek, 16 grudnia o godz. 12:09 ratownicy wodni otrzymali zgłoszenie od świadka, który zauważył ciało w wodzie w rejonie ul. Osobowickiej we Wrocławiu. Patrol Wodnej Służby Ratunkowej dotarł na miejsce.

"Ratownicy wydobyli ciało z wody przy użyciu kosza na zwłoki. To około 60-letni mężczyzna" - informuje Wodna Służba Ratownicza.

Na miejscu interweniowała Wodna Służba Ratownicza Źródło: Wodna Służba Ratownicza

Na miejscu pracowali również strażacy, policjanci, ratownicy WOPR oraz zespół pogotowia. Sprawę bada prokuratura.

