Po brutalnym ataku szukają mężczyzny ze zdjęć

Wrocław Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do brutalnego ataku doszło 10 sierpnia o godz. 7.50 w przejściu pod lokalem "Ósmesmake" przy ul. Ruskiej 36 we Wrocławiu.

"Na wrocławskim Starym Mieście doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7. Sprawca poprzez zadanie uderzenia w głowę doprowadził do upadku pokrzywdzonego i w konsekwencji podejrzenia złamania podstawy czaszki" - informuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wrocławscy policjanci poszukują mężczyzny, który może mieć związek z przestępstwem Źródło: KMP we Wrocławiu

Policja prosi o pomoc

Policjanci publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem. "W przypadku rozpoznania osoby prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto pod tel.: 47 871 50 00, 47 871 50 02, 47 871 51 12 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość" - dodaje.

Wrocławscy policjanci poszukują mężczyzny, który może mieć związek z przestępstwem Źródło: KMP we Wrocławiu