Boa znaleziony przy śmietniku. Szukają właściciela

Do nietypowej interwencji doszło dziś o godzinie 11:42 przy ulicy Gajowej 35 we Wrocławiu. Dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o znalezieniu węża na zapleczu jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp strażaków.
- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że wąż rzeczywiście znajduje się przy śmietniku - relacjonuje mł. kpt. Piotr Szwiec, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Do zabezpieczenia zwierzęcia wezwano przedstawicieli TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. To im udało się ustalić, że gad to boa tęczowy - egzotyczny, ale niegroźny gatunek węża, który najprawdopodobniej uciekł właścicielowi.
- Nie jest to niebezpieczny wąż - dodaje mł. kpt. Szwiec.
Poszukiwany właściciel gada
Pracownicy TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu zaopiekowali się zwierzęciem.
– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że wąż odpoczywał przy śmietniku i poproszono nas o jego zabezpieczenie, ponieważ zajmujemy się również takimi zwierzętami. Kierowca naszego pogotowia zabezpieczył węża. Na razie skupiliśmy się na jego obserwacji – wygląda dobrze. Przed nim 15-dniowa kwarantanna, na wypadek gdyby ktoś go szukał. Szukamy właściciela zwierzęcia – opowiada Aleksandra Cukier ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu