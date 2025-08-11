Boa znaleziony przy śmietniku. Szukają właściciela

Wrocław

Do nietypowej interwencji doszło dziś o godzinie 11:42 przy ulicy Gajowej 35 we Wrocławiu. Dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o znalezieniu węża na zapleczu jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp strażaków.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że wąż rzeczywiście znajduje się przy śmietniku - relacjonuje mł. kpt. Piotr Szwiec, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Boa tęczowy znaleziony przy śmietniku Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

Do zabezpieczenia zwierzęcia wezwano przedstawicieli TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. To im udało się ustalić, że gad to boa tęczowy - egzotyczny, ale niegroźny gatunek węża, który najprawdopodobniej uciekł właścicielowi.

- Nie jest to niebezpieczny wąż - dodaje mł. kpt. Szwiec.

Poszukiwany właściciel gada

Pracownicy TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu zaopiekowali się zwierzęciem.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że wąż odpoczywał przy śmietniku i poproszono nas o jego zabezpieczenie, ponieważ zajmujemy się również takimi zwierzętami. Kierowca naszego pogotowia zabezpieczył węża. Na razie skupiliśmy się na jego obserwacji – wygląda dobrze. Przed nim 15-dniowa kwarantanna, na wypadek gdyby ktoś go szukał. Szukamy właściciela zwierzęcia – opowiada Aleksandra Cukier ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.