Awaria systemu sterującego sygnalizacją świetlną

We wtorek, 27 stycznia, we Wrocławiu wystąpiła awaria systemu ITS, czyli systemu sterującego sygnalizacją świetlną.
"Możliwe kilkunastominutowe opóźnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej, brak informatycznego sterowania światłami może powodować korki oraz brak priorytetyzacji najbardziej obciążonych kierunków ruchu" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
W wyniku awarii sygnalizacja na skrzyżowaniach działa obecnie w trybie lokalnym, bez priorytetyzacji najbardziej obciążonych kierunków ruchu.
Nad usunięciem awarii pracują informatycy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Centrum Usług Informatycznych. Służby zapewniają, że prowadzone są intensywne działania naprawcze.
"Po przywróceniu pełnego funkcjonowania systemu sytuacja na drogach i w komunikacji miejskiej powinna wrócić do normy w ciągu 45–60 minut" - dodaje magistrat.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ZDM