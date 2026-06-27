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"Polski Dubaj" czy urbanistyczna pułapka?

Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
"Polski Dubaj" pod Świdnicą
"Polski Dubaj" pod Świdnicą
Źródło zdj. gł.: TVN24
Osiedle domów jednorodzinnych w Witoszowie Dolnym bywa nazywane "polskim Dubajem" i "wioską Galów". Dla mieszkańców to oaza ciszy i spokoju, dla ekspertów - symbol "nieludzkiej urbanistyki" i systemowych zaniedbań. Sprawdzamy, jak wygląda życie w tym miejscu na Dolnym Śląsku.Artykuł dostępny w subskrypcji

Domy jednorodzinne wchodzące w skład osiedla Silver City w Witoszowie Dolnym pod Świdnicą wybudowano na planie owalu pośród szczerego pola.

Osiedle zyskało miano "polskiego Dubaju", "wioski Galów" i "nowego Biskupina". Powstało na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa znajduje się w środku pola, ale bezpośrednio łączy się z miastem poprzez ulicę Południową. Przed wiekami mieścił się tu skład amunicji Festung Schweidnitz (Twierdzy Świdnica).

Mieszkańcy o blaskach i cieniach osiedla

- Mówią, że to "polski Dubaj". Mieszka się tu super, cisza, spokój. Mimo że to nie miasto, to mamy do niego dosyć blisko. Do pracy mam 10 minut na piechotę, autem trzy minuty. Do szpitala jest pięć minut, przed nim są przystanki, więc normalnie wszędzie można dojechać. Do centrum idę stąd 25 minut. Wszyscy jeżdżą na zakupy samochodami, więc nie jest to specjalnie uciążliwe - opisuje pani Agnieszka, mieszkanka osiedla.

Inna z kobiet mówi nam: - Tu jest bardzo cicho, dzieci mają blisko do szkoły, jeżdżą wszędzie rowerami. Szkoła znajduje się jakieś 800 metrów stąd, sklepy w odległości około kilometra, kościół - kilometr stąd.

Kolejna mieszkanka osiedla podkreśla: - Bardzo nam się tu podoba. Przeprowadziliśmy się z małego mieszkania w centrum Świdnicy, teraz nie zamienilibyśmy takiego domku na centrum. Jest blisko, można wszędzie dostać się pieszo i bardzo dobrze tutaj się żyje.

Jednak życie w "polskim Dubaju" to nie tylko blaski.

Pozostało 78% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są codzienne doświadczenia mieszkańców osiedla nazywanego "polskim Dubajem".
Jakie argumenty przedstawiają eksperci krytykujący nowoczesne osiedla podmiejskie.
Jakie systemowe i ekonomiczne czynniki wpływają na powstawanie takich inwestycji.
Jakie mogą być długofalowe skutki obecnych trendów urbanistycznych dla lokalnych społeczności.
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Tagi:
dolnośląskieŚwidnicaArchitektura i designDolny Śląskbudownictwo
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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