Chciał wyminąć pieszą, wjechał w bmw. Nagranie

Czołowe zderzenie hulajnogi i osobówki. 23-latek kierujący jednośladem trafił do szpitala Źródło: KPP w Złotoryi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na łuku drogi w miejscowości Wilków-Osiedle w powiecie złotoryjskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w momencie, gdy 23-latek jadący hulajnogą elektryczną wymijał pieszą, zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka osobowym bmw. Moment zdarzenia widać na nagraniu opublikowanym przez policję. Mężczyzna na hulajnodze przekoziołkował na masce auta i został wyrzucony w powietrze. Siłę zderzenia obrazuje też zdjęcie pokazujące auto po wypadku.

"23-letni użytkownik jednośladu z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony przez ratowników medycznych do szpitala i tam został poddany szczegółowym badaniom. 25-letni kierujący samochodem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów" - przekazała dolnośląska policja w komunikacie.

Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności wypadku i tego, kto zawinił.

Tak wyglądał samochód po wypadku Źródło: Policja Złotoryjska

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i ostrożność na jezdni. "Pamiętajmy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, ale urządzenie, którym poruszają się pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego zobowiązani do przestrzegania przepisów" - podkreślili funkcjonariusze.

Zderzenie hulajnogi z samochodem Źródło: dolnośląska policja