"Zjechał ze swojego pasa, czołowo zderzył się z ciężarówką". Zginął na miejscu

czytaj dalej

Inflacja w Polsce w październiku wzrosła rok do roku o 6,8 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1,1 procent. To poziom niewidziany od maja 2001 roku, kiedy inflacja wyniosła 6,9 procent rok do roku.