Wart blisko 100 milionów dolarów. Skarb Średzki znów w Muzeum Narodowym

"Najbardziej niezwykły zespół wyrobów złotniczych"

"Skrywający wiele tajemnic, najbardziej niezwykły zespół wyrobów złotniczych, który mógłby być chlubą i ozdobą najbogatszych kolekcji muzealnych, bezcenny, związany z wielkimi tego świata, zdobiący zapewne głowę i piersi najpiękniejszej kobiety średniowiecza, magnetyczny, po prostu… zjawiskowy. Tym wszystkim jest Skarb Średzki. Zgodnie z wieloletnią już tradycją ponownie wraca do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i pozwala nam cieszyć oczy do końca bieżącego roku" - wskazał dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.