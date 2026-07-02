Wyrzuciła psa przez okno, bo nie chciało jej się wyjść z nim na spacer
Do zdarzenia doszło 29 czerwca po godzinie 14 w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego został wyrzucony pies. Funkcjonariusze przesłuchali świadków.
Na podstawie zebranych dowodów zatrzymano 57-letnią mieszkankę Wałbrzycha. Kobieta była pijana - miała ponad promil alkoholu w organizmie. Trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
"W wyniku upadku zwierzę doznało bardzo poważnych obrażeń. Czworonóg został objęty specjalistyczną opieką weterynaryjną i obecnie przebywa w schronisku dla zwierząt, gdzie przechodzi dalszą diagnostykę oraz leczenie. Jego stan nadal określany jest jako ciężki" - informuje policja w Wałbrzychu.
"Nie chciało jej się wyjść na spacer"
57-latka usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.
"Kobieta tłumaczyła swoje zachowanie tym, że nie chciało jej się wyjść z psem na spacer, dlatego postanowiła wyrzucić go przez okno mieszkania" - opisuje policja.
Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.