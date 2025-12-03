Zakazali sprzedaży alkoholu w nocy

Wałbrzych wprowadza nocną prohibicję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od środy, 3 grudnia, na terenie Wałbrzycha obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - od 22 do 6. Ograniczenie dotyczy wszystkich punktów prowadzących sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu, czyli sklepów czy stacji benzynowych.

Decyzję o wprowadzeniu zakazu podjęli radni miejscy podczas głosowania 30 października. Wcześniej przeprowadzono konsultacje społeczne - niemal 67 procent mieszkańców Wałbrzycha poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu po godzinie 22.

Problem widoczny w szpitalu

- Dziennie średnio czterech pacjentów trafia na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Większość w godzinach nocnych. Trzeba im poświęcać czas, energię i środki, a inni chorzy czekają - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Według danych, problem nadużywania alkoholu w mieście jest znaczący. Co roku pomoc udzielana jest w szpitalu średnio 1481 pacjentom będącym pod wpływem alkoholu, a policja interweniuje w związku z nadmiernym spożyciem ponad 1000 razy w ciągu roku.

Nowe przepisy nie obejmują lokali gastronomicznych, które sprzedają alkohol do spożycia na miejscu na podstawie posiadanych zezwoleń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD