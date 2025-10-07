W komisariacie zaatakował policjantkę

Do zdarzenia doszło koło Oleśnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 października około godziny 14:20 w budynku Komisariatu Policji w Twardogórze.

- Dzielnicowa wykonywała czynności służbowe w sprawie 30-letniego mieszkańca tej miejscowości. W pewnym momencie mężczyzna stał się agresywny i chciał opuścić budynek. Policjantka chciała mu to uniemożliwić. Doszło do szarpaniny. Policjantka doznała urazu głowy - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Bernadeta Pytel, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, w więzieniu ma spędzić pięć miesięcy. W chwili interwencji miał pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Trafił do aresztu

30-latek usłyszał zarzuty wymuszenia zaniechania czynności służbowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Został zatrzymany i doprowadzony do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

