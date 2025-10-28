Złapali go z narkotykami, w mieszkaniu znaleźli amunicję

Do zdarzenia doszło 25 października na ulicy Kasprowicza w Szklarskiej Porębie. W trakcie zatrzymania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie amfetaminę. W związku z tym policjanci postanowili sprawdzić również jego mieszkanie.
"W trakcie przeszukania mieszkania 43-latka funkcjonariusze znaleźli dodatkowe środki odurzające - marihuanę - oraz blisko 30 sztuk amunicji różnego kalibru, na której posiadanie mężczyzna nie miał wymaganego prawem zezwolenia" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.
Usłyszał zarzuty
Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających oraz nielegalnego posiadania amunicji. Prokurator zastosował wobec 43-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.
Teraz za posiadanie narkotyków oraz amunicji bez zezwolenia grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Jeleniej Górze