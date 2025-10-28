Złapali go z narkotykami, w mieszkaniu znaleźli amunicję

Szklarska Poręba Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 25 października na ulicy Kasprowicza w Szklarskiej Porębie. W trakcie zatrzymania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie amfetaminę. W związku z tym policjanci postanowili sprawdzić również jego mieszkanie.

"W trakcie przeszukania mieszkania 43-latka funkcjonariusze znaleźli dodatkowe środki odurzające - marihuanę - oraz blisko 30 sztuk amunicji różnego kalibru, na której posiadanie mężczyzna nie miał wymaganego prawem zezwolenia" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Miał w mieszkaniu blisko 30 sztuk amunicji różnego kalibru Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Usłyszał zarzuty

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających oraz nielegalnego posiadania amunicji. Prokurator zastosował wobec 43-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Teraz za posiadanie narkotyków oraz amunicji bez zezwolenia grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo