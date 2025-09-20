Pijany 54-latek zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc

Do zdarzenia doszło w Świeradowie-Zdroju Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 17 września w jednym z domów wczasowych w Świeradowie-Zdroju. Ratownicy medyczni zostali wezwani do udzielenia pomocy nietrzeźwemu mężczyźnie. 54-latek wyzywał załogę karetki, zaatakował i groził śmiercią. W związku z tym wezwano policję.

Funkcjonariusze zastosowali wobec niego środki bezpośredniego przymusu. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany.

Po wytrzeźwieniu 54-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do trzech lat więzienia.