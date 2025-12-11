Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka

Świdnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po likwidacji Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy uchodźcy z Ukrainy zostaną przeniesieni do nowych miejsc zakwaterowania - zapowiada w rozmowie z tvn24.pl Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Po tygodniach rozmów z samorządowcami, w tym z prezydent Świdnicy, oraz analizie dostępnych możliwości, udało się wypracować plan, który zapewni im stabilne i bezpieczne warunki pobytu.

- Po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego 2025/2026 grupa 49 osób, w tym 33 dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej, ich 6 opiekunów, 2 matki z 6 dzieci oraz jedno dziecko z niepełnosprawnością i jego matka zostanie przeniesiona do Domu Wycieczkowego Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 37 w Świdnicy - informuje tvn24.pl Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego.

W zakładzie mieszka ponad 120 uchodźców Źródło: Olena Jusupowa

Ten obiekt ma zapewnić odpowiednie warunki bytowe, a jego lokalizacja ma pozwolić dzieciom kontynuować naukę w dotychczasowych szkołach oraz utrzymać ciągłość specjalistycznej opieki psychologicznej i medycznej.

- Pozostała grupa 25 osób w wieku emerytalnym, zostanie relokowana do ośrodka zbiorowego zakwaterowania prowadzonego przez Caritas Diecezji Świdnickiej, mieszczącego się w Domu Opieki "Poranek" w Zagórzu Śląskim. W indywidualnych przypadkach, wymagających kontynuacji leczenia lub rehabilitacji, możliwe będzie zakwaterowanie w Hotelu Maria w Wałbrzychu - opowiada Jankowski.

Według rzecznika, wszyscy mieszkańcy ośrodka zostali z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o planowanej relokacji, miejscu przeniesienia oraz terminie. Proces przenosin zostanie przeprowadzony przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Likwidacja zakładu poprawczego w Świdnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości we wrześniu ogłosiło, że placówka w Świdnicy zakończy działalność 31 marca 2026 roku. Od marca 2022 roku obiekt pełnił rolę tymczasowego schronienia dla 122 uchodźców z Ukrainy, w tym samotnych matek, dzieci z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Decyzję uzasadniono tym, że ośrodek nie realizuje już swojej ustawowej funkcji resocjalizacyjnej. Nieruchomość ma zostać przekazana miastu, a mienie ruchome rozdzielone między inne instytucje.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Źródło: Svitlana Kucherenko

Zapowiedź likwidacji wywołała ogromny niepokój wśród mieszkańców ośrodka. Wielu z nich nie ma dokąd pójść ani środków na wynajem mieszkania. "Nie wystarczy mi 800 plus, żeby opłacić mieszkanie" – mówiła jedna z matek zastępczych w rozmowie z tvn24.pl. Seniorzy utrzymują się z ukraińskich emerytur, które wynoszą około 300 złotych. "Jeśli nas wyrzucą, będziemy spać w parku" – dodają.

To właśnie wypracowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz władze miasta Świdnica rozwiązanie ma zapewnić ciągłość opieki i stabilne warunki pobytu dla wszystkich osób objętych relokacją.

Uchodźczyni mieszkające w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich Źródło: Svitlana Kucherenko