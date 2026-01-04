Policyjny pościg i wypadek. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 8.45. Policjanci z drogówki, patrolujący ulice, zauważyli przejeżdżającą mazdę z uszkodzonym przodem. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać samochód do kontroli drogowej, jednak kierujący nie zastosował się do wydawanych sygnałów. Mężczyzna rozpoczął ucieczkę drogą krajową nr 94, popełniając przy tym szereg wykroczeń. W miejscowości Studnica na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z radiowozem.
W wyniku zdarzenia do szpitala trafili dwaj policjanci oraz kierowca mazdy.
Kierowca po alkoholu i z zakazem prowadzenia
Jak ustalono, 34-letni sprawca wypadku miał 0,4 promila alkoholu w organizmie oraz dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz przerobioną tablicę rejestracyjną. Od mężczyzny zostanie pobrana krew do badań na obecność narkotyków.
Po opuszczeniu szpitala trafi do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KMP Legnica