Wrocław

Policyjny pościg i wypadek. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci

Wypadek podczas policyjnej interwencji
Wypadek podczas policyjnej interwencji
Źródło: KMP Legnica
Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Studnicy (województwo dolnośląskie) podczas policyjnego pościgu za kierowcą mazdy na drodze krajowej nr 94.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 8.45. Policjanci z drogówki, patrolujący ulice, zauważyli przejeżdżającą mazdę z uszkodzonym przodem. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać samochód do kontroli drogowej, jednak kierujący nie zastosował się do wydawanych sygnałów. Mężczyzna rozpoczął ucieczkę drogą krajową nr 94, popełniając przy tym szereg wykroczeń. W miejscowości Studnica na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z radiowozem.

Mazda czołowo zderzyła się z policyjnym radiowozem
Mazda czołowo zderzyła się z policyjnym radiowozem
Źródło: KMP Legnica

W wyniku zdarzenia do szpitala trafili dwaj policjanci oraz kierowca mazdy.

Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu
Próbował zawrócić, wtedy zderzył się z radiowozem
Poznań
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
WARSZAWA
Radiowóz wyprzedził inny pojazd na linii podwójnej ciągłej
Kierowca radiowozu wyprzedził na podwójnej ciągłej. Nagranie
Łódź

Kierowca po alkoholu i z zakazem prowadzenia

Jak ustalono, 34-letni sprawca wypadku miał 0,4 promila alkoholu w organizmie oraz dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz przerobioną tablicę rejestracyjną. Od mężczyzny zostanie pobrana krew do badań na obecność narkotyków.

Wypadek podczas policyjnego pościgu
Wypadek podczas policyjnego pościgu
Źródło: KMP Legnica
Mężczyźnie grozi nawet do 5 lat więzienia
Mężczyźnie grozi nawet do 5 lat więzienia
Źródło: KMP Legnica

Po opuszczeniu szpitala trafi do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Źródło: Google Maps
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Legnica

Wypadki Drogi w Polsce Policja Dolny Śląsk Pościgi
