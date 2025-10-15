Podłożyli ogień, spłonęła stodoła i cztery auta

Akcja gaśnicza stodoły i czterech aut Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do podpalenia stodoły oraz czterech samochodów osobowych doszło 27 lipca w miejscowości Stary Wielisław w gminie Kłodzko.

"Jak wynika ze gromadzonego materiału dowodowego, sprawcy działając pod osłoną nocy celowo podpalili stodołę oraz cztery samochody osobowe. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, całkowicie niszcząc stodołę oraz zaparkowane pojazdy. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Właściciel oszacował wartość zniszczonych samochodów na ponad 20 tysięcy złotych, natomiast wartość spalonej stodoły na kolejne 10 tysięcy złotych" - informuje kłodzka policja.

Pożar czterech samochodów Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły jednostki z JRG Kłodzko, JRG Nowa Ruda oraz OSP z Polanicy-Zdroju, Szalejowa Dolnego, Starego Wielisławia i Krosnowic, dysponujące m.in. samochodami gaśniczymi, ciężkimi i specjalistycznym podnośnikiem.

Akcja gaszenia saamochodów obok stodoły Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju

Zatrzymano cztery osoby

Kłodzcy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 17, 26 i 27 lat oraz 32-letnia kobietę. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie.

Teraz sprawa z aktem oskarżenia trafi do sądu. Grozi im kara pozbawiania wolności nawet do 5 lat.

Zatrzymano cztery osoby Źródło: Policja Kłodzko

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo