Podłożyli ogień, spłonęła stodoła i cztery auta

Do podpalenia stodoły oraz czterech samochodów osobowych doszło 27 lipca w miejscowości Stary Wielisław w gminie Kłodzko.
"Jak wynika ze gromadzonego materiału dowodowego, sprawcy działając pod osłoną nocy celowo podpalili stodołę oraz cztery samochody osobowe. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, całkowicie niszcząc stodołę oraz zaparkowane pojazdy. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Właściciel oszacował wartość zniszczonych samochodów na ponad 20 tysięcy złotych, natomiast wartość spalonej stodoły na kolejne 10 tysięcy złotych" - informuje kłodzka policja.
W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły jednostki z JRG Kłodzko, JRG Nowa Ruda oraz OSP z Polanicy-Zdroju, Szalejowa Dolnego, Starego Wielisławia i Krosnowic, dysponujące m.in. samochodami gaśniczymi, ciężkimi i specjalistycznym podnośnikiem.
Zatrzymano cztery osoby
Kłodzcy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 17, 26 i 27 lat oraz 32-letnia kobietę. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie.
Teraz sprawa z aktem oskarżenia trafi do sądu. Grozi im kara pozbawiania wolności nawet do 5 lat.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju