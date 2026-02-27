Do zdarzenia doszło na terenie gminy Ścinawa Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Ścinawa na Dolnym Śląsku. Dyżurny lubińskiej policji otrzymał informację od świadków o szarpaninie pomiędzy dwoma mężczyznami. Na miejscu funkcjonariusze zastali 29-latka i 52-letniego mężczyznę. Obaj byli pod wpływem alkoholu.

Jak ustalili policjanci, po uprzedniej wymianie słów pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny w wyniku, której poszkodowany został 52-latek. Z widocznymi obrażeniami leżał na parkingu przed sklepem. Policjanci okryli go kocem termicznym i monitorowali jego stan do przyjazdu pogotowia. Ze względu na doznane obrażenia ciała 52-latek został przetransportowany do szpitala.

29‑latek aresztowany po śmiertelnym pobiciu 52‑latka Źródło: KPP w Lubinie

29-latek został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, którego analiza okazała się kluczowym dowodem w dalszym postępowaniu.

Po pewnym czasie stan zdrowia poszkodowanego 52-latka gwałtownie się pogorszył, po czym został przewieziony do innego szpitala, gdzie kilka dni później zmarł.

29-latek z zarzutami

29-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z akt sprawy - mężczyzna był już wiele razy notowany przez policję, m.in. za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

