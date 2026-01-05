Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Był pijany. Auto odholował, ciągnąc je na dachu. Nagranie

Auto na dachu
Policja przyjechała na miejsce wypadku, ale samochód został już odholowany na dachu
Źródło: TVN24
Wypadek w Rząsinach (woj. dolnośląskie) zakończył się nietypową akcją ratunkową. Gdy policjanci dotarli na miejsce, rozbitego auta w rowie już nie było. Jak się okazało, kierowca będący pod wpływem alkoholu zdążył odholować samochód ciągnąc go na dachu.

Do zdarzenia doszło w piątek, 2 stycznia, w godzinach popołudniowych w miejscowości Rząsiny. Na policję wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że pojazd, który według zgłoszenia miał znajdować się w rowie, jest oddalony o około 100 metrów.

"32-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, kierujący samochodem marki Ford, wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Mężczyzna, chcąc jak najszybciej usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, poprosił inną osobę o jego odholowanie. Mimo że samochód nie znajdował się na kołach, był ciągnięty 'na dachu'" - informuje młodszy aspirant Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Auto zostało odholowane na dachu
Auto zostało odholowane na dachu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim

Powodem pośpiechu kierowcy był fakt, że znajdował się on pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Po wypadku odholował auto na dachu
Po wypadku odholował auto na dachu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląski

Po wytrzeźwieniu 32-latek usłyszał zarzuty. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: "Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
maduro w drodze do sadu

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
WYDANIE SPECJALNE

maduro w drodze do sadu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląski

Udostępnij:
TAGI:
dolnośląskie
Czytaj także:
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
Rzucił się na pomoc matce z córką, nie żyje. "Bezinteresowny bohater"
Świat
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi
RELACJA
Nicolas Maduro
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Świat
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
Świat
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie
SCT KRAKÓW
Znaki Strefy Czystego Transportu znikają i są niszczone
Kraków
imageTitle
Ma 18 lat i 226 cm wzrostu. Za nią debiut w zawodowej lidze
EUROSPORT
Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Kradł, a łupy zakopywał na polu
Lublin
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro
Świat
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Porządki kadrowe w Legii. Skrócone wypożyczenie Niemca
EUROSPORT
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
BIZNES
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Miał kokardkę i leżał koło śmietnika
Łódź
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem
METEO
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
BIZNES
Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez ratowników pogotowia
Kierowca jechał wężykiem. Zareagowali ratownicy
Szczecin
Nie żyje 31-letni kierowca
Uderzył w drzewo i wypadł z auta. Kierowca nie żyje
Lublin
na trzy
Wojsko na granicy, zarzuty i nadzwyczajne posiedzenie. Najważniejsze informacje
Świat
Pierwszy wywiad Brigitte Macron. Relacja Anny Kowalskiej [Materiał TVN24 BiS z 17.08.17]
Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok
Świat
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Świat
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica