Wrocław

"Nigdy wcześniej pomoc nie była tak wielka". Rok po powodzi ministerstwo podsumowuje wsparcie

Stronie Śląskie. Miasto po powodzi (20.09.2024 r.)
Rząd przekazał miliardy na odbudowę na odbudowę po powodzi
Źródło: TVN24
Ponad osiem miliardów złotych w niemal 30 formach wsparcia trafiło do osób i samorządów dotkniętych powodzią - to największa i najbardziej kompleksowa pomoc w historii katastrof naturalnych w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumował działania rok po żywiole, który we wrześniu 2024 roku nawiedził południe kraju.

We wrześniu 2024 roku południe Polski zmagało się z powodzią. Spowodowały ją obfite opady wywołane niżem genueńskim - układem niskiego ciśnienia, który powstaje w okolicy Zatoki Genueńskiej na północy Włoch.

OGLĄDAJ: Rok od "wtedy"
1209_cnb_rok_powodz

Rok od "wtedy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Rok po katastrofalnej powodzi rządowe resorty przedstawiły bilans udzielonej pomocy. - Ponad osiem miliardów złotych trafiło na tereny powodziowe w niemal 30 instrumentach wsparcia - poinformował w poniedziałek Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. I dodał: - Nigdy wcześniej w historii katastrof naturalnych w Polsce pomoc poszkodowanym nie była tak wielka, komplementarna i szeroka.

Wiceszefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska podkreśliła znaczenie wsparcia skierowanego bezpośrednio do mieszkańców dotkniętych żywiołem. - Do mieszkanek i mieszkańców terenów dotkniętych powodzią w formie pomocy bezpośredniej trafiło ponad miliard złotych w formie zasiłków - powiedziała.

Przypomniała, że uruchomiono zasiłki na pomoc remontowo-budowlaną, aby jak najszybciej powodzianie mogli przystąpić do osuszania swoich domów i planować remonty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa

Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa

Miasto to nadal "wielki plac budowy", mieszkańcy mają "traumatyczne spojrzenie na kwestię pogody"

Miasto to nadal "wielki plac budowy", mieszkańcy mają "traumatyczne spojrzenie na kwestię pogody"

Zasiłki, inwestycje, subwencje

- Po to, by ta pomoc docierała jeszcze szybciej, uruchomiliśmy mechanizm zaliczek do tych zasiłków - podkreśliła. Zaznaczyła, że takiego mechanizmu nie było wcześniej. - Zmieniliśmy w tym celu przepisy, aby jak najszybciej w ciągu dwóch, trzech dni mieszkańcy mogli otrzymać zasiłek w wysokości 50 tysięcy, a dopiero potem przygotowywać formalności i odbierać niezbędne dokumenty z ośrodków pomocy społecznej - powiedziała.

Lądek-Zdrój, zniszczenia po powodzi, 20.09.2024
Lądek-Zdrój, zniszczenia po powodzi, 20.09.2024
Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

- W ramach pomocy rządowej dla lokalnych społeczności przeznaczono ponad 960 milionów złotych na ponad 550 zadań inwestycyjnych. One albo się już zakończyły, albo są w trakcie, albo są przygotowywane, bo część z nich to zadania wieloletnie - wyjaśniła Roguska. Dodała, że samorządy "zostały wsparte także kwotą 738 milionów złotych na koniec 2024 roku, subwencją, która miała wyrównać ich straty w związku z tą wielką powodzią".

Ministra edukacji dziękuje i podsumowuje

O pomocy poszkodowanym i odbudowie po powodzi mówiła także ministra edukacji Barbara Nowacka. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej podziękowała dyrektorom szkół, nauczycielom i całej społeczności szkolnej z terenów, które dotknięte były powodzią za ich - jak zaznaczyła - niebywałe zaangażowanie. - Nauczycielki i nauczyciele stanęli absolutnie na wysokości zadania. Wykonali swoje zadanie na 100 procent, na 200 procent. Po pierwsze, kiedy zbliżała się fala powodziowa i już były ostrzeżenia, część z nich zabezpieczała chociażby dokumentację i sprzęt szkolny. Część z nich była w kontakcie z nauczycielami, innymi dyrekcji szkół, z rodzicami i z dziećmi. Kiedy tylko można było uruchomić lekcje, nauczyciele udzielali wsparcia. Często przecież sami też byli poszkodowani przez powódź - powiedziała. - Zachowali się tak jak powinni, tak jak odpowiedzialni pedagodzy, którzy dbają o dobro swoje i dobro dzieci i młodzieży. Bardzo im za to wszystkim jestem wdzięczna. Jestem też wdzięczna wszystkim kuratorom oświaty, którzy natychmiast reagowali również na problemy formalno-prawne, które pojawiły się - dodała.

Stronie Śląskie. Miasto po powodzi (20.09.2024 r.)
Stronie Śląskie. Miasto po powodzi (20.09.2024 r.)
Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

Ministra poinformowała, że na odbudowę szkół i placówek oświatowych przeznaczono przeszło 225 milionów złotych, skorzystało z nich 69 jednostek samorządu terytorialnego. Ze środków publicznych wyremontowanych zostało 177 przedszkoli i szkół. Na nowe podręczniki w miejsce zniszczonych przez powódź przekazano 300 tysięcy złotych w 2024 i 150 tysięcy w 2025 roku. Ze specjalnych zasiłków losowych uruchomionych przez MEN skorzystało ponad dziewięć tysięcy dzieci. Ponad milion złotych przeznaczono na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Prawie trzy tysiące uczniów i 300 nauczycieli z 48 szkół wzięło udział w zielonych szkołach - przekazała Nowacka.

Zniszczenia w Głuchołazach (18.09.2024)
Zniszczenia w Głuchołazach (18.09.2024)
Źródło: Michał Meissner/PAP/EPA
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maciej Kulczyński

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskiePowódźMSWiAWodaOpolskie
