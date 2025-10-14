Poseł zatrzymany na drodze ekspresowej. Mandatu nie przyjął

Polkowice Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 13 października na drodze ekspresowej S3.

- Policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach około godziny 10.40 na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Gaworzycami i Radwanicami ujawnili kierującego, który popełnił wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości - opisuje w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Przemysław Rybikowski z policji w Polkowicach. I dodaje, że na odcinku, gdzie obowiązuje prędkość do 120 kilometrów "kierowca poruszał się hyundaiem z prędkością 200 kilometrów na godzinę".

- Policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu - mówi nam Rybikowski.

Za kierownicą poseł Łukasz Mejza

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak podała rozgłośnia, zatrzymanym przez policjantów kierowcą był poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza. Informację o tożsamości kierowcy potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Został zatrzymany do kontroli ze względu na prędkość, z jaką się poruszał. Policja zatrzymała posła do kontroli, nie wiedząc oczywiście, że to pan poseł - powiedziała Gałecka, dodając, że kierowca jechał z prędkością "ponad 200 kilometrów na godzinę".

Funkcjonariusze teraz sporządzą wniosek o ukaranie parlamentarzysty. Żeby do tego doszło, potrzebna będzie procedura uchylenia mu immunitetu przez Sejm.

