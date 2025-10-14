Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Poseł zatrzymany na drodze ekspresowej. Mandatu nie przyjął

Poseł PiS Łukasz Mejza
Polkowice
Źródło: Google Earth
200 kilometrów na godzinę jechał kierowca drogą ekspresową S3 w okolicach Polkowic (Dolnośląskie). - Policjanci nałożyli na miejscu mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu - mówi nam rzecznik policji w Polkowicach. Zatrzymany poseł to Łukasz Mejza.

Do zdarzenia doszło 13 października na drodze ekspresowej S3.

- Policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach około godziny 10.40 na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Gaworzycami i Radwanicami ujawnili kierującego, który popełnił wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości - opisuje w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Przemysław Rybikowski z policji w Polkowicach. I dodaje, że na odcinku, gdzie obowiązuje prędkość do 120 kilometrów "kierowca poruszał się hyundaiem z prędkością 200 kilometrów na godzinę".

- Policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu - mówi nam Rybikowski.

Za kierownicą poseł Łukasz Mejza

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak podała rozgłośnia, zatrzymanym przez policjantów kierowcą był poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza. Informację o tożsamości kierowcy potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Został zatrzymany do kontroli ze względu na prędkość, z jaką się poruszał. Policja zatrzymała posła do kontroli, nie wiedząc oczywiście, że to pan poseł - powiedziała Gałecka, dodając, że kierowca jechał z prędkością "ponad 200 kilometrów na godzinę".

Funkcjonariusze teraz sporządzą wniosek o ukaranie parlamentarzysty. Żeby do tego doszło, potrzebna będzie procedura uchylenia mu immunitetu przez Sejm.

pc

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam

Źródło: RMF FM, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

TAGI:
Drogi w PolsceŁukasz MejzadolnośląskiePolicja
