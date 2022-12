Splądrowali remontowaną posesję. W środku zostawili worek z rejestratorem monitoringu, który ich nagrał

Dwóch rabusiów z Olszyny (Dolnośląskie) wpadło w ręce policji kilka godzin po dokonaniu włamania do remontowanego budynku. Ze środka wynieśli masę przedmiotów: od sprzętów elektrycznych po kawę. Zapomnieli jednak zabrać worek, do którego włożyli urządzenie zbierające zapis z kamer monitoringu. W ten sposób sami siebie wystawili funkcjonariuszom na tacy.

Do włamania doszło na terenie czasowo niezamieszkałej posesji w gminie Olszyna. Sprawcy najprawdopodobniej zwęszyli okazję widząc, że wnętrza budynku są remontowane. Na miejsce udali się kryminalni z Lubania i dokonali oględzin.

- Sprawcy ukradli wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, między innymi osprzęt elektryczny, papier, kable, nożyce, toster, książki, a nawet kawę. Wartość skradzionego mienia właściciel posesji oszacował na kwotę około czterech tysięcy złotych - informuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowa policji w Lubaniu.

Wydawać by się mogło, że złodzieje zabrali wszystko co się dało. Otóż zapomnieli być może o najważniejszym. - Właściciel poinformował policjantów, że w jednym z pomieszczeń ujawnił worek z przygotowanym do wyniesienia rejestratorem monitoringu - dodaje rzeczniczka policji.