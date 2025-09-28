Rośnie bilans ofiar tragicznego wypadku na S8

- W szpitalu zmarła trzecia osoba, która uczestniczyła we wczorajszym wypadku na drodze S8 na wysokości Oleśnicy. To pasażerka osobowej skody - przekazała nam aspirant Bernadeta Pytel, oficer prasowa oleśnickiej policji.
Kierowca "prawdopodobnie zasnął za kierownicą"
Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak mówiła nam Bernadeta Pytel, łącznie zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, a ten uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania - powiedziała oficer prasowa.
Skodą podróżowały cztery osoby i to one doznały najpoważniejszych obrażeń. Dwaj mężczyźni, Kierowca i pasażer zginęli na miejscu. Dwie osoby w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. Jedna z hospitalizowanych osób zmarła w sobotę.
Do szpitala została też zabrana pasażerka z peugeota. Kierowcy nic się nie stało. Droga S8 była zablokowana.
