Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Wrocław

Rośnie bilans ofiar tragicznego wypadku na S8

Wypadek na S8
Dwie osoby zginęły w wypadku na S8
Źródło: TVN24
Rośnie bilans ofiar sobotniego wypadku na drodze ekspresowej w Oleśnicy (dolnośląskie). Ciężarówka najechała tam na auto osobowe, które uderzyło w następne auto, a to wjechało w drugą ciężarówkę.

- W szpitalu zmarła trzecia osoba, która uczestniczyła we wczorajszym wypadku na drodze S8 na wysokości Oleśnicy. To pasażerka osobowej skody - przekazała nam aspirant Bernadeta Pytel, oficer prasowa oleśnickiej policji.

Tragiczny wypadek na S8
Tragiczny wypadek na S8
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Kierowca "prawdopodobnie zasnął za kierownicą"

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak mówiła nam Bernadeta Pytel, łącznie zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, a ten uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania  - powiedziała oficer prasowa.

Skodą podróżowały cztery osoby i to one doznały najpoważniejszych obrażeń. Dwaj mężczyźni, Kierowca i pasażer zginęli na miejscu. Dwie osoby w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. Jedna z hospitalizowanych osób zmarła w sobotę.

Do szpitala została też zabrana pasażerka z peugeota. Kierowcy nic się nie stało. Droga S8 była zablokowana.

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: mag/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ruch drogowyPolicjadroga ekspresowa S8OleśnicaWypadki
Czytaj także:
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
METEO
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
WARSZAWA
Pilna wiadomość
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Świat
imageTitle
"Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Chcieliśmy złota"
EUROSPORT
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
Pożar mieszkania w bloku, nie żyją dwie kobiety
Łódź
Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo
Uderzyli autem w drzewo, ranni trzej Brazylijczycy
Kujawsko-Pomorskie
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
BIZNES
2025-09-28T100757Z_1_LWD864028092025RP1_RTRWNEV_C_8640-USA-SHOOTING-NORTH-CAROLINA (1)-0001
Podpłynął łodzią do baru i zaczął strzelać
Świat
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
WARSZAWA
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Drugi w sobotę, pierwszy w niedzielę. Polski skoczek bohaterem weekendu
EUROSPORT
imageTitle
Filipiny docenione. Zorganizują kolejny siatkarski mundial
EUROSPORT
Miasto Komrat położone w regionie Gagauzji (zdjęcie ilustracyjne)
Głosują przy pomniku Lenina. "To nie miłość do Rosji, ale strach"
Świat
Mężczyzna został zatrzymany przez lubelskich "łowców głów"
Z pensjonatu trafił do więzienia
Lublin
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
WARSZAWA
imageTitle
Kubica wsiadł jako ostatni. O walce o czołowe lokaty nie było mowy
EUROSPORT
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
BIZNES
imageTitle
Dobre wieści dla polskich kibiców. O której godzinie drugi mecz Świątek?
Najnowsze
Jak podała policja, kierowca miał blisko dwa promile alkoholu we krwi
Wiózł nastolatka, wypadł z drogi, roztrzaskał auto. Miał prawie dwa promile
Lublin
Protest przed budynkiem amerykańskiej służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Portland w stanie Oregon
Trump chce wysłać wojsko do stolicy stanu. Gubernator: nie ma po co
Polska
Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Wczoraj kilka balonów, dziś kolejny zafoliowany pakunek. Nocna akcja policji
Lublin
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni
METEO
imageTitle
Dziwna ceremonia medalowa. Polacy sami na podium
EUROSPORT
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
WARSZAWA
dusznosci atak serca shutterstock_2475095533_1
Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy
Zuzanna Kuffel
Z ciężarówki odpadło koło, uderzając w inny pojazd
Z ciężarówki odpadło koło, uderzyło w samochód osobowy
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
BIZNES
Kijów po ataku
12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę
Świat
imageTitle
Mentalność zwycięzcy. Polska z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Pułapki na polach kukurydzy. Policja ostrzega
Kujawsko-Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica