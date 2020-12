Jedna 13-latka leżała na chodniku, druga bełkotała

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w centrum Oleśnicy. - Policjanci dojeżdżając na inną zleconą interwencję zauważyli, że na chodniku ktoś leży - relacjonuje Izabela Michalska z oleśnickiej policji. Gdy policjanci zatrzymali się, by sprawdzić, co się stało, okazało się, że na chodniku leży 13-letnia dziewczynka. - Jej stan wskazywał na upojenie alkoholowe. Miała problemy z utrzymaniem się na nogach, nie mogła nawet wstać o własnych siłach - przekazuje policjantka. I dodaje, że po chwili na miejscu pojawiła się koleżanka nastolatki. Dziewczyna bełkotała, a mundurowi wyczuli od niej woń alkoholu. - Była trochę bardziej kontaktowa, ale też znajdowała się pod wpływem alkoholu. Zresztą potwierdziła, że rzeczywiście piły wcześniej - mówi nam Michalska. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>