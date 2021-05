Zamek Książęcy w Oleśnicy to najbardziej okazały zabytek miasta i jeden z najcenniejszych na całym Dolnym Śląsku. Do XIX wieku był siedzibą książąt oleśnickich, następnie kompleks stał się lennem pruskim. Po wielu pertraktacjach przeszedł w prywatne ręce rodziny von Hohenzollern. Po II wojnie światowej, w opuszczonym przez Armię Czerwoną, ogołoconym z mebli, wystroju, czy zbiorów bibliotecznych zamku, swoją siedzibę miały między innymi Komendy Hufca ZHP, Technikum Budowlane i Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych ZHP. W 1993 roku zamek przejęły Ochotnicze Hufce Pracy, a decyzją komendanta głównego w zamku utworzone zostało Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Miejsce to chętnie odwiedzają zarówno turyści, jak i mieszkańcy Oleśnicy. Gospodarze zamku starają się, aby obiekt cieszył oko gości, między innymi za sprawą donic z kwiatami. Niestety, w ostatnich dniach stały się one obiektem zainteresowania wandali i złodziei.

Wandalizm i kradzież

- To było zorganizowane, przemyślane przedsięwzięcie. Sprawcy byli wyposażeni w torby, nie brali tego, co popadnie, wybierali ładniejsze okazy. Gdzieś niedaleko musieli mieć jakiś wózek do przewożenia łupu, robili kilka kursów po donice. W mojej ocenie to skandaliczne zachowanie, za które powinna być sroga kara. Wierzymy, że policja pomoże w ujęciu sprawców - dodaje Wróbel.