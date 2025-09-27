Logo strona główna
Wrocław

Poważny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją

Wypadek na S8
Poważny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy
Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne po zderzeniu na trasie S8 w okolicy zjazdu Oleśnica Zachód (Dolny Śląsk). Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak przekazała nam aspirant sztabowy Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, samochód ciężarowy najechał na osobową skodę, ta na peugeota, a następnie auta uderzyły w kolejną ciężarówkę - scanię. Zginęły dwie osoby, cztery są ranne.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochodami łącznie podróżowało osiem osób. Zginęły dwie z jednego auta osobowego. 

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Kolizja na pasach obok

Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczone są przez Oleśnicę.

Dodatkowo zablokowana jest również trasa na tym samym odcinku, ale w kierunku Wrocławia. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów.

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Autorka/Autor: MAK

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

