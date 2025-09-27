Poważny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak przekazała nam aspirant sztabowy Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, samochód ciężarowy najechał na osobową skodę, ta na peugeota, a następnie auta uderzyły w kolejną ciężarówkę - scanię. Zginęły dwie osoby, cztery są ranne.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochodami łącznie podróżowało osiem osób. Zginęły dwie z jednego auta osobowego.

Wypadek na S8 Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Kolizja na pasach obok

Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczone są przez Oleśnicę.

Dodatkowo zablokowana jest również trasa na tym samym odcinku, ale w kierunku Wrocławia. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów.

Wypadek na S8 Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy