Do zdarzenia doszło 29 października w Niemczy.

"W trakcie kłótni w mieszkaniu 39-letni mężczyzna ugodził nożem swoją matkę, zadając jej ranę kłutą w okolicach prawej łopatki" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Kobieta doznała obrażeń, które spowodowały odmę płucną i rozstrój zdrowia na ponad tydzień. Na miejsce wezwano policję i pogotowie, a poszkodowana otrzymała pomoc medyczną.

Matka z raną kłutą, syn zatrzymany

39-letni syn kobiety został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu oraz uszczerbku na zdrowiu na okres powyżej siedmiu dni oraz znęcania się nad matką.

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się do niej. Mężczyźnie nakazano też opuszczenie na trzy miesiące lokalu zajmowanego wspólnie z matką.

