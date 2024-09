"Nie chodzi o wywołanie paniki, ale o przygotowanie nas wszystkich". Wrocław gotowy na ulewy

- Rzeczywiście przed nami weekend pełen wyzwań, do którego chcemy się dobrze przygotować, w związku z tą burzą, tymi opadami, które na nas czekają. Oczywiście pogoda zmienia się z godziny na godzinę i te informacje, które mamy dzisiaj mówią o nieco mniejszych niż na początku zakładaliśmy opadach. Tym niemniej to nadal są opady duże, bo kiedy mówimy o 150 litrach na metr kwadratowy to jest dużo więcej, niż ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w sierpniu. Wczoraj, nie czekając na rozwój sytuacji, powołaliśmy sztab kryzysowy. Poza służbami miejskimi, które na co dzień odpowiadają za utrzymanie tej infrastruktury krytycznej, to jest MPWiK, centrum zarządzania kryzysowego, MPK, czyli nasz miejski przewoźnik – powiedział na czwartkowej konferencji prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.