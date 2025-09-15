Serwal sawannowy w polskim lesie. Nagranie

Serwal Sawannowy w polskim lesie Źródło: Nadleśnictwo Głogów

O pojawieniu się gatunku, który na co dzień występuję w Afryce, a spacerował po dolnośląskim lesie, poinformowało w mediach społecznościowych Nadleśnictwo Głogów. Na opublikowanym filmie widać serwala sawannowego, który wychodzi z przydrożnych zarośli i wychodzi na drogę, po czym znów kieruje się w gęste trawy.

"Na terenie leśnictwa Wilków w dniu dzisiejszym widziano serwala sawannowego. To nie żart. Zwierzę prawdopodobnie pochodzi z hodowli. Prosimy wszystkich o ostrożność szczególnie w okolicach Gola - Leśna Dolina. Zwierzę przy pierwszym kontakcie nie wykazywało oznak chorób oraz agresji. Zachowajmy jednak ostrożność" - podkreślili leśnicy w mediach społecznościowych. I zaapelowali, by w przypadku zauważenia zwierzęcia, kontaktować się z Nadleśnictwem Głogów.

Nie należy zbliżać się do zwierzęcia

Zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głogów w rozmowie z tvn24.pl poinformował, żeby nie zbliżać się do zwierzęcia - Jakby nie było, jest to dzikie zwierzę i dość duże. Teraz był w miarę łagodny, ale nie wiemy, jak zachowa się na przykład kiedy będzie wystraszony czy głody. Z takim zwierzętami trzeba naprawdę ostrożnie postępować - zaznaczył Tomasz Gieroń, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głogów.

I dodał: - W tej chwili nie wiemy, gdzie on może być, bo mógł się przemieścić na teren innego nadleśnictwa..

