Na płonącą ciężarówkę ruszyli z gaśnicami, gdy te się skończyły zaapelowali do kierowców przez CB radio

Legnica. Policjanci ruszyli z gaśnicami na płonącą ciężarówkę na A4 Źródło: Dolnośląska policja

Niebezpieczna sytuacja na autostradzie A4, na 65 kilometrze trasy w kierunku Zgorzelca (woj. dolnośląskie). W miniony piątek (25 lipca), jadący tamtędy policjanci dostrzegli płonącą na poboczu ciężarówkę. Z auta wydobywały się kłęby dymu oraz płomienie. W pojeździe znajdował się kierowca, który próbował jeszcze ratować swój dobytek.

- Funkcjonariusze od razu podbiegli do niego, by ewakuować go w bezpieczne miejsce. Zatamowali też ruch na autostradzie w obu kierunkach i nakazali zatrzymanie nadjeżdżających aut w bezpiecznej odległości. Powiadomili swojego dyżurnego i wezwali na miejsce służby pomocowe - przekazała asp. sztab. Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.

Płonąca ciężarówka na A4 Źródło: Dolnośląska policja

Policjanci poprosili kierowców o pomoc przez CB radio

Policjanci próbowali zatrzymać rozprzestrzeniający się ogień. Szybko okazało się, że gaśnice z radiowozów nie wystarczą. - Pomogli im inni kierowcy, którzy stali nieopodal całego zdarzenia i udostępnili swoje gaśnice. Przez CB Radio jednego z kierowców ciężarówki, która stała w zatorze, funkcjonariusze ogłosili komunikat o zapotrzebowaniu na kolejne gaśnice - zrelacjonowała policjantka.

Kierowcy od razu zareagowali na apel i dostarczyli policjantom kolejne 25 gaśnic, by móc dalej ratować auto i znajdujący się w środku towar. To jak przebiegało zdarzenie widać na wideo opublikowanym przez policję. Nagranie zarejestrowały kamerki nasobne funkcjonariuszy.

Policjanci pomogli gasić płonące auto Źródło: Dolnośląska policja

Nagle ogień przeniósł się na pole uprawne

Zadanie nie było łatwe. Próbę gaszenie pożaru utrudniał silny wiatr. Wkrótce okazało się, że pożar przeniósł się również na pobliskie pola uprawne. W związku z tym policjanci podjęli decyzję, żeby kontynuować gaszenie już w tamtym miejscu. Chodziło o to, by rolnicy nie stracili swoich upraw.

- W całym tym zdarzeniu żadna osoba nie ucierpiała i nie odniosła obrażeń. Do przyjazdu straży pożarnej rozprzestrzenianie się ognia na pola uprawne zostało zatrzymane oraz zapewniono bezpieczeństwo kierowców na autostradzie A4. Auta zostały przeparkowane, a w międzyczasie doszło do kilku wybuchów płonących opon w ciężarówce. Częściowo też został ugaszony pożar w samochodzie ciężarowym - podsumowała policjantka.

Przejeżdżający tamtędy kierowcy przekazywali policjantom kolejne gaśnice Źródło: Dolnośląska policja