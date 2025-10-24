Oskarżeni o przemyt i handel narkotykami. 25 osób na celowniku prokuratury

dolnoslaska

W wyniku śledztwa funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim rozbito dwie powiązane grupy przestępcze działające na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Śledczy ustalili, że członkowie rozbitych grup przestępczych przemycili do Polski i Niemiec ogromne ilości narkotyków. Wśród nich były m.in. marihuana, amfetamina, kokaina, mefedron, haszysz oraz tysiące tabletek ekstazy. Łączna ilość zabezpieczonych substancji sięgała kilku ton.

Znaleziono kilka ton marichuany Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

"Narkotyki trafiały do kraju różnymi kanałami - w samochodach osobowych i dostawczych z przygotowanymi skrytkami, a także w transportach towarowych przewożących warzywa z Hiszpanii" - informuje młodsza aspirant Olga Łukaszewicz z policji w Lwówku Śląskim.

W toku śledztwa udało się zabezpieczyć narkotyki, znaleźć nielegalną broń palną oraz zlikwidować plantacje konopi. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili osoby odpowiedzialne za inne poważne przestępstwa, w tym napad na kantor oraz "kradzież plantacji marihuany w Krośnie Odrzańskim".

Nielegalna broń palna i narkotyki Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Oskarżono 25 osób

Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 25 osobom.

"Łącznie w toku postępowania przedstawiono znacznie więcej zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu, wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz posiadania broni bez zezwolenia. Wobec części podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowania, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze m.in. zakazy kontaktowania się i poręczenia majątkowe" - opisuje policjantka.

Rozbicie dwóch grup przestępczych Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

