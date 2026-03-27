"Puściły mu hamulce" i wyrwał dwa szlabany. Nagranie

Do uszkodzenia dwóch szlabanów doszło na początku marca na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu "Przylesie" w Lubinie.
Straty właściciel oszacował na blisko 19 tysięcy złotych.
Wyłamał szlabany, ale to nie wszystko
Jak informuje w komunikacie podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji, sprawcę udało się wytypować między innymi dzięki zabezpieczonemu monitoringowi. "Mając pewność co do sprawcy tego czynu, policjanci zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Lubina. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i wyraził skruchę. Dodatkowo tłumaczył policjantom, że tego dnia wypił zbyt dużo alkoholu i 'puściły mu hamulce'" - czytamy w komunikacie.
Jak informuje Serafin, 29-latek jest też odpowiedzialny za kradzież alkoholu z jednego ze sklepów.
Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i kradzieży. Przestępstwa popełnił w warunkach recydywy, dlatego może mu teraz grozić kara do 7,5 roku więzienia.
