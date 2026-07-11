Lubin Ewakuacja górników w Lubinie. Pod ziemią jest jeszcze jedna osoba Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Wstrząsy w kopalni w Lubinie. Trwa ewakuacja górników Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KGHM Polska Miedź

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w sobotę rano w okolicach Lubina (Dolny Śląsk) był odczuwalny silny wstrząs górniczy. Te informacje potwierdził przedstawiciel spółki KGHM Polska Miedź S.A.

- Do zdarzenia doszło o godzinie 8.11. W tej chwili trwa akcja ratunkowa - przekazał Mirosław Kuk, dyrektor departamentu komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

O godzinie 12.40 KGHM poinformował, że bezpiecznych jest już 19 z 20 górników. "We wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi znajduję się operator. Jest z nim kontakt. Aktualnie ratownicy starają się bezpiecznie uwolnić go z maszyny" - przekazała spółka w komunikacie.

Wstrząsy pojawiają się regularnie

Dyrektor zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.