Zmarł po interwencji policji. Prokuratura: bardzo dynamiczny przebieg śledztwa

Prokuratura Rejonowa w Lubinie (woj. dolnośląskie) prowadzi śledztwo po śmierci 34-letniego mężczyzny, który zmarł w piątek po policyjnej interwencji. Śledczy badają, czy doszło do przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez policjantów. Po zdarzeniu pod komendą powiatową w Lubinie doszło do zamieszek, w czasie których poszkodowanych zostało sześciu funkcjonariuszy.

Prokuratura: nie wiemy, co było przyczyną zgonu

- Nie możemy wypowiadać się na temat przyczyn zgonu pokrzywdzonego, ponieważ będzie to możliwe dopiero po przeprowadzeniu sekcji, a niewykluczone, że dopiero po uzyskaniu dodatkowych badań, które zostaną zlecone do przeprowadzenia podczas sekcji. Na ten moment nie wiemy, co było przyczyną zgonu mężczyzny - przekazała prokurator Serafin.

Mężczyzna leży i krzyczy, nad nim funkcjonariusze

We czwórkę pochylają się nad wciąż krzyczącym i leżącym na ziemi. Próbują go obezwładnić. Po chwili przenoszą mężczyznę do radiowozu. Jednak nie udaje im się go tam umieścić. Mężczyzna leży na ulicy, przy radiowozie, a policjanci wciąż się nad nim pochylają. W pewnym momencie przestaje krzyczeć i wyrywać się. Prawdopodobnie traci przytomność.