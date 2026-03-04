Logo strona główna
Wrocław

Wjechał na czerwonym na skrzyżowanie i dachował. Nagranie

Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Lubinie
Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Lubinie
Źródło: Policja w Lubinie
Kierowca BMW, ignorując czerwone światło, wjechał na skrzyżowanie i zderzył się z prawidłowo jadącym Volkswagenem w Lubinie (woj. dolnośląskie). Siła uderzenia doprowadziła do dachowania BMW, a kierowca Volkswagena trafił do szpitala. Policja opublikowała nagranie z monitoringu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 marca około godziny 18 w Lubinie.

"Jak wynika z ustaleń policjantów ruchu drogowego kierujący samochodem osobowym marki BMW, jadąc od ul. Kopernika w wyniku niedostosowania się do sygnalizatora, który nadawał sygnał wyłącznie do warunkowego skrętu w prawo, pojechał prosto, doprowadzając do zderzenia z kierującym pojazdem marki Volkswagen, który poruszał się prawidłowo ul. Niepodległości. Siła uderzenia była tak duża, że BMW dachowało" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubinie.

- Zasugerował się tym, że kierowca poprzedzającego auta skręcił na zielonej strzałce, i nie zwrócił uwagi na sygnalizację. Myślał, że również może jechać, podczas gdy kierujący jadący drogą główną nadal mieli zielone światło - mówi podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie.

Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Lubinie
Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Lubinie
Źródło: Policja w Lubinie

Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać całe zdarzenie.

Jedna osoba trafiła do szpitala

Jak ustalili funkcjonariusze, obaj kierujący byli trzeźwi. 46‑letni kierowca Volkswagena z obrażeniami niezagrażającymi jego życiu został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 36‑letniemu kierowcy BMW i skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie.

Udostępnij:
Tagi:
